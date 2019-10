Saponara, la bestemmia costa cara. Un turno di stop e multa per il fantasista

Espulso dalla panchina in occasione di Genoa-Milan, Riccardo Saponara è stato sanzionato dal Giudice Sportivo con una giornata di squalifica e 10.000 euro di ammenda. Il fantasista rossoblu, ma di proprietà della Fiorentina, era stato allontanato dalla panchina dopo un’espressione blasfema verso il quarto uomo che lo invitava a sedersi dopo una decisione della terna arbitrale. Doppia sanzione per Saponara, che non sarà disponibile per la prossima sfida del Grifone.