Saponara brilla al San Paolo. Liverani: “Mi sono battuto per averlo”

Ai microfoni di Sky Sport, Fabio Liverani ha elogiato l’ex trequartista viola autore di una splendida prestazione nel trionfo giallorosso al San Paolo. Saponara è stato autore di due grandissime prestazioni da quando è sbarcato in Puglia, che sono coincise con due vittorie consecutive importantissime per il Lecce. Ecco le parole del tecnico romano che scherza sul suo acquisto:” Me l’avevano sconsigliato tutti, avrò sentito 25 persone e 24 mi dicevano che era meglio non prenderlo, mi sono battuto fortemente per averlo”