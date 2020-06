Santana dopo il grave infortunio: “Mai pensato al ritiro, Palermo è casa mia”

L’ex esterno della Fiorentina Mario Alberto Santana sarà ancora un giocatore del Palermo. Lo rivela lo stesso calciatore a La Repubblica allontanando il ritiro dal calcio giocato:

Non ho mai pensato neanche per un solo momento di lasciare il calcio. Questo sport, insieme alla mia famiglia, è tutta la mia vita. Palermo è casa mia e non smetterò mai di ringraziare i tifosi per l’affetto. Dal giorno dell’infortunio ho dato il massimo per guarire bene e il più velocemente possibile e la lunga sosta da questo punto di vista mi ha aiutato. Il mio prossimo obiettivo è quello di continuare con i progressi di settimana in settimana fino alla ripresa della preparazione ad agosto per vedere come reagirà il tendine.