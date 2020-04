Romulo: “Devo molto a Mihajlovic. D. Rossi? Quando sento parlare di lui ho gli incubi”

Romulo, brasiliano ex viola adesso in forza al Brescia, ha parlato in diretta Instagram a Nicolò Schira, soffermandosi anche sulla Fiorentina:

“Corvino mi teneva d’occhio già da quando avevo 17 anni. A Firenze ho imparato tanto, qua in Italia è diverso, ci sono tatticismi. Non sapevo la lingua, non capivo nulla, è stato difficile; menomale che ho trovato Mihajlovic, lui vide subito che io non ero un terzino, lo potevo fare in Brasile, ma non in Italia, quindi mi spostò in avanti. Grande merito è suo. Mi ricordo il primo gol, a San Siro, su assist di Pizarro contro l’Inter, di testa… Dopo 4-5 mesi è arrivato Delio Rossi: mamma mia, ho gli incubi ancora oggi quando sento parlare di Delio Rossi, non mi faceva giocare mai. Menomale che l’anno dopo è arrivato Montella… Abbiamo fatto veramente bene. Il terzo anno Montella aveva chiesto un sacco di giocatori, io volevo giocare ma avevo poco spazio, e quindi ho scelto il Verona.”