Roma, animi caldi fra ex viola. Veretout chiarisce: “Zaniolo-Mancini, ecco cos’è successo”

Jordan Veretout, centrocampista della Roma ed ex viola, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post gara della partita vinta con l’Hellas Verona. Il francese si è concentrato sul comportamento di Zaniolo e sul battibecco con Mancini, entrambi con un passato nel vivaio della Fiorentina.

Mancini è un ragazzo che vuole vincere sempre e quando vede un comportamento come quello di Zaniolo, che non è abituato a fare così, si innervosisce. Perché potevamo prendere gol alla fine. E’ importante però che nello spogliatoio siamo tutti insieme, loro sono amici e non ci sarà nessun problema. Qualche volta però c’è bisogno di parole forti, la cosa più importante oggi era la vittoria.