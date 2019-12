Nel punto sul mercato sulla Roma, il Corriere dello Sport tratta anche il tema Kalinic. L’ex viola, accostato anche alla Fiorentina come rinforzo di gennaio, non vuole lasciare la capitale per tornare all’Atletico Madrid (che detiene il suo cartellino) per poi cambiare subito squadra. Questo frena l’arrivo di un vice Dzeko che la società avrebbe individuato in Mariano Diaz.