Roggi sul campionato: “Mi meraviglio si parli di tempi, interrompere tutto a tempo indeterminato”

L’ex viola Moreno Roggi, membro delle Glorie Viola, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Ci ha fatto piacere partecipare alla donazione promossa dalla Fiorentina. Certo, sarebbe stato meglio non fosse successo niente.

Il campionato? Mi meraviglio che si parli di tempo. Andrebbe interrotto il tutto a tempo indeterminato. C’è in gioco la salute delle persone. Lo sport viene in secondo piano, il calcio in terzo.