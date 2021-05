Ripa racconta: “La rinascita del 2012 e quella scommessa con Montella”

L'ex team manager e calciatore nella Florentia Viola ripercorre le sue tappe fiorentine, con un curioso aneddoto che coinvolge Montella

Roberto Ripa , ex calciatore e team manager della Fiorentina, è stato ospite stasera della trasmissione "Viola" su Rtv38. Nel ripercorrere la propria esperienza a Firenze, ha raccontato un curioso aneddoto del primo ritiro con Vincenzo Montella in panchina:

"Nel 2012 ci fu un repulisti vero e proprio, andammo in ritiro a Moena con tanti giovani e senza molti dei calciatori che sarebbero poi arrivati nel corso del mercato. Io e Vincenzo decidemmo di fare una scommessa, sapendo che la società stava trattando in quei giorni Pizarro e Aquilani. Se fossero arrivati realmente avremmo scalato lo Stelvio in bici, così ci demmo la mano. Qualche giorno fopo raggiunsero entrambi il nostro ritiro in Trentino. A quel punto dovevamo onorare la scommessa, così salimmo al passo dello Stelvio...con le bici nel furgone (ride ndr)".