Ricordate Milic? La sua avventura in Italia potrebbe essere finita

Ricordate Hrvoje Milic? Il terzino croato arrivò in viola durante la gestione Paulo Sousa ma non fu certo ricordato per le sue ottime prestazioni. Alla Fiorentina collezionò meno di 20 presenze e di sicuro non lasciò il segno, prima di passare al Napoli per uno scampolo di campionato e mettere insieme 9 presenze nella passata Serie B con la maglia del Crotone.

Adesso la sua esperienza (forse non troppo fruttuosa) in Italia sembra essere finita: secondo quanto riferisce TMW, infatti, Milic è pronto a partire alla volta dell’Iran. Per lui sarebbe infatti pronto un biennale con l’Esteghlal di Andrea Stramaccioni.