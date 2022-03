Ricordate Marko Marin? L’ex meteora viola ha annunciato l’addio al calcio

I tifosi viola dalla memoria più ferrea si ricorderanno sicuramente del trequartista formato Europa

4 presenze e 2 reti in Europa League con la Fiorentina, nella stagione 2014-15: Marko Marin, ex promessa del Chelsea, smetterà con il calcio giocato alla fine di questa stagione. Il Ferencvaros in Ungheria, sua attuale squadra, sarà anche l'ultima della sua carriera.