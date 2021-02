Ricordate Andy Bangu? L’ex viola, che fino ad oggi ha vissuto un’esperienza al Gubbio, ha però rescisso il contratto che lo legava alla società umbra. A comunicarlo lo stesso club eugubino con una nota ufficiale:

Il Presidente Sauro Notari comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Luzayadio Andy Bangu per la risoluzione anticipata del contratto in essere. Al calciatore la società formula i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.