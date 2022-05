Ricordate Lafont? Il portiere tra i candidati al trofeo UNFP in Francia

L'ex portiere della Fiorentina, Alban Lafont, nella lista dei candidati per il premio UNFP in Francia: la lista dei nomi

L'ex portiere della Fiorentina, Alban Lafont, attualmente a difendere la porta del Nantes in Francia, sarebbe nella lista dei candidati al premio UNFP come miglior portiere della Ligue 1. Insieme a lui, altre due conoscenze del calcio italiano come Donnarumma e Pau Lopez.