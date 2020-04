Ricordate Hagi? Potrebbe tornare in Italia: il figlio d’arte seguito dalla capitale

Ricordate Ianis Hagi? Il figlio del famoso Gheorghe è transitato da Firenze con fortune alterne ormai quattro anni fa, quando nel 2016 era ancora giovanissimo. Oggi, all’età di 21 anni, milita nei Rangers di Glasgow in prestito dal Genk, formazione belga con la quale ha messo insieme anche diversi minuti in Champions.

Il giovane figlio d’arte, come si legge anche su Gazzetta.it, sarebbe entrato nelle mire della Lazio. Il Ds Tare lo stima molto. Le indiscrezioni sono rimbalzate da tempo soprattutto dalla Romania ma adesso il suo nome può tornare d’attualità. Per averlo potrebbe essere sufficiente un investimento ragionevole intorno ai 6 milioni di euro. Lotito ci sta pensando.