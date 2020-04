Ricordate Di Tacchio? Festa di compleanno in casa durante l’emergenza. Salernitana infuriata

Voleva festeggiare il compleanno, lo ha fatto e adesso ne pagherà le conseguenze. Nonostante le restrizioni per l’emergenza coronavirus, Francesco Di Tacchio e altri quattro compagni di squadra della Salernitana hanno ricevuto 400 euro di multa a testa, oltre all’ordinanza di quarantena precauzionale di 14 giorni, per una festa in casa del capitano organizzata per festeggiare i 30 anni. Troppa musica e chiasso, così, come racconta Il Mattino, i vicini hanno chiamato le forze dell’ordine che non hanno potuto che punire i sei protagonisti: cinque calciatori più la fidanzata di uno di essi. Il fatto risale a domenica scorsa ma è venuto alla luce solo nelle ultime ore. La Salernitana li ha già puniti a livello economico e non dovrebbero esserci altri provvedimenti da parte del club di mister Ventura.