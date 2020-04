Ricordate Blaszczykowski? Giocatore, capitano e adesso proprietario: ha comprato il club in cui gioca

D’ora in poi, pensare al Wisla Cracovia implicherà pensare a Jakub Blaszczykowski. Ancora più di quanto accadeva fino ad oggi. L’ex Dortmund e Fiorentina diventerà infatti proprietario del club in cui è cresciuto e che ha salvato. A riportarlo è il portale polacco TVP. Kuba, come viene soprannominato, è tornato in patria nel gennaio 2019, dopo aver chiuso la sua esperienza in Bundesliga con il Wolfsburg, la seconda dopo quella con il BVB. Un ritorno dettato dalla volontà di salvare un club sul lastrico. Grazie ai suoi prestiti e agli stipendi pagati di tasca sua, il club si è salvato. Intanto Blaszczykowski ne è diventato giocatore e capitano, cosa che è tutt’ora. Ma nei prossimi giorni diventerà ufficialmente anche proprietario. Il passaggio verrà formalizzato nei prossimi giorni, dopo le firme sui documenti che sono state apposte il 31 marzo. Insieme a lui diventeranno proprietari anche Tomasz Jazdzynski e Jaroslaw Krolewski. Ma sarà il nome di ‘Kuba’ quello che sarà per sempre associato al Wisla.