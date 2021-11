Ricordate Benalouane? La meteora viola si spende per i poveri in Grecia

Benalouane arrivò in viola l'ultimo giorno di mercato nel 2016, adesso gioca nell'Aris Salonicco, in Grecia, dove è protagonista extra-campo

Yohan Benalouane non ha lasciato molte tracce di sé (eufemismo ndr.) nella sua esperienza in viola. Era il mercato invernale del 2016 e il difensore tunisino arrivò nell'ultimo giorno utile di mercato, come rimpiazzo degli obiettivi a lungo inseguiti. Vi dice qualcosa il nome Mammana? Oggi ne scrive ilfattoquodiano.it che racconta il presente di Benalouane in Grecia, a Salonicco. Città colpita dalla crisi del 2009 e con la storia recente segnata da incendi, invasioni e terremoti. L'ex Fiorentina aiuta i poveri mettendo d'accordo Aris e Paok, le due squadre della città. Quando il difensore tunisino sveste pantaloncini e maglietta prova a dare una mano agli homeless, investendo del tempo. Così alla Fifpro, il sindacato internazionale dei calciatori: