Ribery rimane in Italia: avviati i contatti con la Sampdoria

Ribery sembra voler rimanere in Italia. Avviati i primi contatti con la Sampdoria

L'addio di Franck Ribery è ancora una ferita fresca in casa Fiorentina . Inoltre, l'addio è pronto a trasformarsi in beffa.

Infatti, come riportato dalla Nazione, durante la prossima settimana il giocatore francese incontrerà la dirigenza della Sampdoria per trovare un accordo sul contatto. Attenzione anche al Parma e al Monza che, giocando in Serie B, sono in secondo piano nelle gerarchie di Ribery. Detto ciò sono soluzioni non da trascurare.