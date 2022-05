Ribery: “Mi piace l’idea di allenare, amo seguire i giovani come a Firenze”

C'è spazio anche per il ricordo della fantastica serata con vittoria in casa del Milan

"Alla Fiorentina ho dato il massimo. In Italia ho avuto il piacere di conoscere Firenze e anche il sud. Lo spirito italiano mi piace davvero tanto. Il 3-1 in casa del Milan? Fu bellissimo, anche perché San Siro ha avuto tanti grandi campioni. Mi ha toccato e fatto tanto piacere, è stato un momento indimenticabile. Futuro? Non so ancora cosa farò il prossimo anno, ma finché potrò dare qualcosa ai tifosi continuerò a giocare. Però il ruolo dell’allenatore mi piace, amo stare vicino ai giocatori come ho fatto un po’ negli ultimi 5-6 anni, soprattutto qui alla Salernitana ma anche a Firenze".