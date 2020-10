Resp. vivaio Sassuolo: “Volevamo Bigica da tempo, la Fiorentina ha deciso di cambiare”

Francesco Palmieri, responsabile del settore giovanile del Sassuolo, in un’intervista concessa a sassuolonews.net ha parlato dell’ingaggio di Emiliano Bigica per la Primavera. Le sue parole sul fresco ex viola:

Con Emiliano ci conosciamo da tanti anni. Mi avrebbe fatto piacere portarlo un po’ prima con me, quest’estate c’è stata l’occasione perché la Fiorentina ha deciso di cambiare. Sono stato pronto a poterlo contattare, visto che abbiamo un rapporto che va al di là dell’aspetto professionale, per fargli capire di poter lavorare assieme, per far le cose in una certa maniera. Siamo fortunati a lavorare a Sassuolo e lui non ha esitato a venire. Lui è un profilo importante ma anche chi c’è stato prima di lui è stato importante. Spero che Emiliano possa fare un buon lavoro con i ragazzi. Io gli ho detto che dobbiamo salvarci nel campionato Primavera 1 e dobbiamo far crescere i ragazzi. Tanti dei nostri sono in giro nel calcio professionistico e questa è la maggiore soddisfazione. Poi lui è un ragazzo ambizioso, ha voglia di fare, e se gli possiamo una mano ulteriore per crescere e mettersi in mostra lo facciamo volentieri. Di sicuro ero convinto di prendere un allenatore bravo e preparato, a cui sono stato dietro un po’ di tempo. Lui è consapevole di quello che è, conosce il mio modo di lavorare, sa che in confronto alla Fiorentina abbiamo una strategia lavorativa diversa ma vogliamo portare avanti il nostro credo.