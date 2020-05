Il Rayo Vallecano ha rifiutato di allenarsi per protesta verso la decisione del club, secondo le norme previste dall’ERTE, di ridurre lo stipendio di tutti i tesserati. La ripresa degli allenamenti per la squadra spagnola era programmata per ieri in gruppo. Nei prossimi giorni potrebbero essere resi noti i provvedimenti nei confronti dei calciatori. Secondo Il Corriere dello Sport, uno dei giocatori a guidare la rivolta del club è l’ex viola Mario Suarez.