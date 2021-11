Rangers: Gattuso? No grazie. L’ex Viola ancora senza squadra

Il calabrese non rientra nella lista dei papabili

Ci sarà ancora da aspettare per vedere Rino Gattuso su una panchina. Come riporta Sky, i Glasgow Rangers sono alla ricerca di un tecnico per sostituire Steven Gerrard, approdato all'Aston Villa. Il nome più forte delle ultime ore è quello di Giovanni van Bronckhorst. Tuttavia, il club scozzese contatterà con forte possibilità anche altri tecnici. Fra questi, però, non ci sarà Ringhio, che nei Rangers ha militato da giocatore.