Qui Siena: assurdo, torna Gilardino dopo un mese dalla rottura?

Il Siena, piombato nella crisi in Serie D dopo i risultati negativi ottenuti dal tecnico Pahars, esonerato a seguito della sconfitta contro la Sinalunghese, potrebbe richiamare Alberto Gilardino. Tra i papabili per la panchina senese, secondo Tuttomercatoweb, anche Riccardo Maspero, Giuseppe Pancaro, Francesco Baldini, Fabrizio Tazzioli e Alberto Colombo. La candidatura di Gilardino appare forte quanto clamorosa, visto che un mese fa le strade di allenatore e società si erano separate in maniera brusca, con i toscani virtualmente primi.