Qui Cagliari: Mazzarri è già in bilico. E in città spunta un ex Viola

Bottino magro fi qui per Mazzarri che rischia l'esonero. In Sardegna, intanto, è stato avvistato un ex Fiorentina...

Dopo neanche due mesi, l'avventura di Walter Mazzarri sulla panchina del Cagliari potrebbe essere già arrivata al capolinea. A scriverlo è calciomercato.com, che sottolinea come la società sarda stia già valutando l'esonero per il tecnico di San Vincenzo. Il motivo è da individuare in un mancato feeling con l'ambiente con una squadra che non lo segue come vorrebbe e con calciatori che non lavorano a dovere durante la settimana. Nel frattempo, a Cagliari, è stato avvistato ieri Fabio Liverani, un indizio che non può certo passare inosservato.