Il doppio ex Pusceddu: “orgoglioso di essere nel cuore di entrambe le tifoserie”

Così Vittorio Pusceddu, ai colleghi di Radio Bruno, in vista della partita di domenica:

“Il Cagliari arriva carico alla partita ed avrà una spinta incredibile dai suoi tifosi, mi aspetto una partita bella, sarò allo stadio e farò il giro di campo per salutare entrambe le mie ex tifoserie. Mi dispiace di essere arrivato alla Fiorentina soltanto a fine carriera, mi sarebbe piaciuto dare di più nella storia viola”.

“Maran è un allenatore bravo che ha fatto bene, prima a Catania e poi col Chievo. Non è fra gli allenatori più anziani, è in grado di guidare squadre di medio-alta classifica a traguardi come l’Europa League. Dubito invece possa essere adatto a piazze più importanti che mettono sotto pressione l’ambiente. È pur vero che non gli è stata data la possibilità di mettersi alla prova, come per esempio a Sarri col Napoli”.