Problemi alla caviglia per Pulgar, ma esordio col Galatasaray

Non inizia nei migliori dei modi l'avventura turca d Erick Pulgar. Problemi alla caviglia per il centrocampista cileno

Nonostante i preannunciati problemi fisici, Pulgar è riuscito ad esordire con la nuova maglia. Il centrocampista cileno è subentrato ad Antalyali al minuto 82. Giusto in tempo per prendere confidenza col nuovo campionato e rimediare un'ammonizione, 4' più tardi. Per la cronaca, la partita contro l'Alanyaspor è terminata 1-1. I giallorossi stanno vivendo una stagione sottotono ed occupano addirittura il 13° posto, con 28 punti raccolti in 24 giornate.