Procura Federale: Pioli punito per linguaggio blasfemo

Ex viola: tutte le notizie

Brutte notizie per Stefano Pioli. Si è appena conclusa l'indagine della Procura Federale, aperta per verificare l'uso di espressioni blasfeme da parte dell'allenatore del Milan ed ex viola nella gara contro il Genoa del 18 Aprile 2021. Stefano Pioli dovrà pagare un'ammenda di 6 mila euro.

Il comunicato della Procura Federale recita: "In base alla comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini, Stefano Pioli è stato ritenuto responsabile della violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere nel corso della gara Milan-Genoa del 18 aprile 2021, al 48mo e al 89mo minuto di gara, pronunciato più volte espressioni blasfeme".