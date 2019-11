Pres. Ascoli: “Non conosco Della Valle, smentisco che il club sia in vendita. Pensiamo solo al campo”

Il Patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli, con riferimento al presunto interessamento all’acquisizione dell’Ascoli Calcio da parte dell’imprenditore Diego Della Valle (fake news rimbalzata ieri che Violanews.com ha verificato e quindi non riportato), precisa tramite il sito del club:

Non ho mai avuto il piacere di conoscere i Della Valle, ho appreso delle voci circolate in maniera incontrollata sul web di un presunto interessamento dell’imprenditore Della Valle all’acquisizione dell’Ascoli Calcio e, in qualità di socio di maggioranza del Club, smentisco categoricamente che la Società sia in vendita. Pensiamo al campionato, solo a quello. C’è una partita da vincere domenica contro un Cosenza difficile da battere, ma sono certo che faremo un’ottima prestazione e porteremo a casa punti.