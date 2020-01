Piovono elogi per Iachini: “Sa fare l’operaio, ha la mentalità del calcio di una volta”

Vittorio Tosto, ex calciatore delle giovanili viola, e adesso talent-scout, è intervenuto nel corso del Pentasport, su quanto di buono Beppe Iachini sta facendo sulla panchina viola. Queste le sue parole:

Ha dei valori che oggi si sono un po’ persi, già in campo evidenziava qualcosa di più della grinta. Ha fatto parte di una Fiorentina piena di calciatori carismatici: Pioli, Carobbi, Faccenda etc. Lui e Dunga là in mezzo non facevano passare neanche uno spillo. L’ho avuto come allenatore in seconda di Novellino e già lì si vedeva che avrebbe mantenuto le stesse caratteristiche vincenti e pragmatiche messe in campo da calciatore. Un modo operaio di interpretare il calcio, un valore aggiunto. È uno che non molla mai, per il club è quanto di più conta. Ci vuole la praticità, per questo è l’allenatore giusto per la situazione che ha trovato a Firenze e lo sta dimostrando.