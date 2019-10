Pioli può tornare in pista, due squadre di Serie A in crisi pensano a lui

Stefano Pioli può tornare in pista dopo l’avventura sulla panchina della Fiorentina. L’ex allenatore, come scrive Tuttosport, è seguito dalla Sampdoria che in caso di sconfitta contro il Verona potrebbe licenziare Di Francesco. Lo sponsor di Pioli è Carlo Osti. Sul tecnico di Parma c’è anche il Milan: fra i tanti profili, Tuttosport fa anche il suo nome come possibile traghettatore fino al termine della stagione.