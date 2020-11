Pioli positivo al Covid: salta la Fiorentina?

Stefano Pioli è risultato positivo al Coronavirus. Per questo motivo ieri il Milan non si è allenato. I rossoneri torneranno in campo lunedì pomeriggio. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il tecnico – costretto a lavorare in smart working – rischia di saltare le partite contro Napoli il 22 novembre e Lille il 25 novembre in Europa League. C’è qualche speranza in più di vederlo in panchina il 29 novembre nell’incrocio contro la sua ex Fiorentina al Meazza. La partita, infatti, arriva al limite di una quarantena e di un processo di negativizzazione che il Milan spera sia il più breve possibile.