Anche ieri contro la Fiorentina, Stefano Pioli ha dovuto guardare i suoi ragazzi da casa in attesa del via libera per tornare in panchina dopo la positività al Covid-19. Come riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il tecnico milanista ed ex viola spera di poter tornare a guidare la sua squadra da bordocampo giovedì in Europa League contro il Celtic a San Siro.