Pinto: “Contento per l’esordio e per la vittoria della Salernitana. Mi farò trovare pronto”

Come riporta Tuttosalernitana.com, Pierluigi Pinto, ex Primavera viola, ha parlato a Ottochannel dopo il successo dei campani sulla Virtus Entella:

“Sono contento per il mio esordio in Serie B, ma soprattutto per la vittoria della squadra. Ringrazio il mister per la fiducia. Continuerò a lavorare tutti i giorni per migliorarmi e farmi trovare pronto quando servirà. Penso al presente per preparare il futuro. Differenza con la Lega Pro? Il ritmo di gioco è molto più alto. Adesso testa alla Cremonese”