Pin boccia la difesa Viola: “Quante amnesie! A Quarta serve tempo”

Celeste Pin è intervenuto nella trasmissione Il Salotto dello Sport in onda su RTV 38. Queste le sue dichiarazioni:

Vlahovic è un ragazzo giovane ma sa il fatto suo. Fare gol in una Fiorentina in difficolta sarebbe difficile anche per un campione, questo gli fa onore. Difesa Viola in difficoltà? Ho fatto una riflessione su questo reparto. Singolarmente ci sono calciatori importanti ma nell’insieme non riescono a mettere insieme la determinazione giusta. I gol subiti dalla Fiorentina originano sempre da amnesie difensive, manca preparazione di reparto. Mancando anche un incontrista che faccia filtro, la difesa soffre. Quarta? Deve ancora capire il calcio italiano, gli serve tempo. Anche Passarella all’inizio aveva difficoltà nel calcio nostrano. Dovrebbe giocare anche fianco di calciatori che fanno i difensori. Sia Milenkovic che Pezzella hanno fatto diversi passi indietro. Commisso? Spero riporti la Fiorentina ai fasti di 4-5 anni fa, la sua azienda va molto bene e credo che lui abbia degli obblighi nei confronti della squadra gigliata.