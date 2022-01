Piccini racconta il dramma dell’infortunio: “All’Atalanta mi hanno affossato”

"Dopo una settimana ero già fuori rosa per un motivo per cui io non potevo fare nulla..."

Redazione VN

L’ex terzino destro della Fiorentina con un recente passato all’Atalanta, Cristiano Piccini, ha rilasciato una lunga intervista a Gianlucadimarzio.com. Nel corso di questa, Piccini ha avuto modo di parlare del terribile infortunio patito nel 2019: "All’inizio mi hanno nascosto la gravità per proteggermi. Solo dopo qualche mese il chirurgo mi disse che non avevano mai visto un infortunio così in un calciatore. Tuttalpiù in motociclisti che erano caduti di ginocchio. Era gravissimo”. Da quel momento in poi la sua vita è diventata un inferno, con giornate interminabili passate al centro sportivo per per svolgere fisioterapia: “Ero entrato in un vortice di infelicità, insoddisfazione. Non vivevo più, vivevo per recuperare. Per mesi ho pensato che fosse il caso di smettere”

A cavallo di quel periodo c’è anche l’esperienza con l’Atalanta. Piccini non usa parole tenere per ricordare quei sei mesi. Racconta che Gasperini lo volle a tutti i costi, nonostante non giocasse da un anno e il calciatore stesso non si aspettasse di superare le visite mediche: “Non riuscivo a saltare sulla gamba destra. Ma loro mi hanno rassicurato dicendomi che con un mese di lavoro a parte sarei rientrato. Il primo giorno mi mettono subito a fare lavoro in gruppo, mattina e pomeriggio. Quarto giorno, ginocchio gonfio come un pallone. Ero zoppo. Lo mostro all’allenatore e mi dice che non potevo allenarmi, che avevano sbagliato a prendermi. Io venivo da un infortunio gravissimo, avevo bisogno di sentirmi aiutato, e invece mi hanno affossato. Dopo una settimana ero già fuori rosa per un motivo per cui io non potevo fare nulla. Come essere umano venire trattato così è la cosa peggiore che ho sofferto in tutta la carriera, peggio dell’infortunio. Quasi cadevo in depressione”