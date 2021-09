Per la panchina del Prato è corsa a due: c’è un fresco ex viola

Renato Buso è in corsa per la panchina del club toscano che attualmente milita in Serie D

E' corsa a due per la panchina del Prato. Dopo l’esonero di Luigi Pagliuca, la società biancazzura ha deciso di stringere il cerchio delle scelte su due profili: Sebastiano Siviglia, ex capitano della Lazio oppure Renato Buso ex attaccante di Juventus e Fiorentina ed ex allenatore della Sangiovannese in serie D e nell’ultime due stagioni in forza alla formazione Under 18 della Fiorentina. Nelle prossime ore la decisione definitiva con Siviglia avanti di un’incallatura su Buso, ma la volata finale rimane incerta. Lo riporta TvPrato.it