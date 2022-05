Pecchia dice addio, Gattuso il primo nome per la Cremonese

La Cremonese starebbe pensando di puntare su Rino Gattuso per la Serie A, ad un anno dalla risoluzione con la Fiorentina

Si dividono le strade di Fabio Pecchia e la Cremonese. Dopo la stagione che ha portato il club grigiorosso alla promozione in Serie A, il tecnico ha infatti deciso di lasciare. È stato lui stesso ad annunciare il divorzio con una lettera. Per sostituirlo, secondo Tmw i grigiorossi starebbero pensando di puntare su Rino Gattuso. L'ex Napoli potrebbe tornare in Serie A, ad un anno dalla risoluzione con la Fiorentina. A Cremona ritroverebbe Ariedo Braida, suo dirigente al Milan. Una pista che comunque è ancora tutta da approfondire, mentre la Cremonese sta valutando diversi profili tra cui anche quello di Filippo Inzaghi.