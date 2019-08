Pea esalta Biraghi: “Torna all’Inter da protagonista”

Fulvio Pea è stato allenatore di Cristiano Biraghi nella Primavera dell’Inter. Intervistato da Tuttosport, il tecnico ha parlato così dell’ex difensore della Fiorentina:

L’ho avuto per ben due anni. È un ragazzo che sicuramente si sta meritando di essere protagonista nel calcio italiano perché ha sempre lavorato con molta professionalità e attenzione. È cresciuto anno dopo anno e oggi riesce a far parte di un club molto importante e blasonato quale è l’Inter. Ritorna a casa da protagonista. Non è cosa da tutti.

Le doti fisiche e atletiche sono sempre state elevate. Ha sempre avuto corsa e inserimento. È cresciuto tantissimo nel suo mancino e soprattutto nella fase difensiva, che di solito è quella più delicata per chi ricopre il suo ruolo.

Biraghi potrà imporsi anche nel 3-5-2 di Conte? È perfetto, altrimenti Conte non penso lo porterebbe nella sua squadra. La difesa a 3 gli permette di avere un po’ meno compiti difensivi. Sarà un giocatore importantissimo per la causa nerazzurra che quest’anno è ambiziosa, fa piacere che Cristiano sia stato richiamato proprio in questo momento.