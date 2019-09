Pasqual torna ad essere juniores

E’ attualmente senza squadra dopo la fine dell’esperienza all’Empoli, ne ha approfittato per tenersi in allenamento in attesa della chiamata giusta. Manuel Pasqual si è unito questo pomeriggio, lunedì 30 settembre, al gruppo degli Juniores Nazionali dello Scandicci. Al campo sportivo di Vingone si è presentato oggi il 37enne ex viola, tra lo stupore dei ragazzi Blues Under 19, che hanno accolto l’ex capitano della Fiorentina con entusiasmo.

Grazie all’amicizia con il tecnico degli Juniores Massimiliano Burchi, Pasqual si è aggregato al gruppo Blues svolgendo la seduta coordinato dallo staff dello Scandicci (Marco Vinattieri e Angelo Danese) secondo il programma di lavoro del prof. Davide De Fraia, svolgendo la seduta tra parte atletica e tecnica collettiva con il pallone.

Nella parte finale Pasqual ha partecipato alla partitella con gli Juniores, andando anche a segno con un bel tiro ad incrociare da fuori area con il suo classico mancino. I giovani Blues sono rimasti poi a lungo a fine seduta a chiedere consigli ad un giocatore che ha collezionato quasi 600 presenze tra i professionisti. “Un piacere ed un onore per lo Scandicci ospitare un campione come Pasqual. Quando vuole, qui trova la porta più che aperta”, fanno sapere dalla società Blues, con il Direttore Sportivo Mirko Garaffoni presente oggi a Vingone.