Pasqual: “Ridicolo pensare non si voglia Europa. Ikoné può spaccare la partita”

L'ex capitano viola Pasqual sulla decisiva partita di questa sera al Franchi: Fiorentina-Juventus è il dentro o fuori che vale una stagione intera

Europa? "Per i calciatori significa farsi vedere in palcoscenici prestigiosi. Portare il "marchio" Fiorentina al di fuori dello stivale, mi fa ridere quando si dice che la società possa aver detto di non andare in Europa nelle ultime giornate. Quando vai in campo ci vai per vincere, non per fare calcoli. Andare a competere con altri giocatori di altre squadre e ridare visibilità al campionato italiano, serve per tutto il movimento. Prendiamo quello che viene, poi mi auguro che la squadra venga attrezzata per competere su tutte le competizioni, sperando che l'anno prossimo ce ne sia una in più".