Pasqual: “Esordio in Nazionale, il Franchi tifava solo per me. Mi manca l’adrenalina, ora gioco a 7”

L’ex viola Manuel Pasqual è intervenuto a Radio Bruno:

Il Covid è arrivato dopo in Germania e sono riusciti a ripartire prima con il campionato, spero che si decida presto anche qui ma mi pare che nessuno voglia prendere una decisioni. Ripresa per i calciatori? Ognuno la vede in modo diverso, esempio: chi lavora e gioca a Bergamo è naturalmente più preoccupato rispetto a chi invece vive a Palermo. Il calcio giocato? Mi manca il giorno della partita, la quotidianità no. Mi manca l’adrenalina che si respira quando si gioca. Adesso sto lavorando con la Rai, commentare live mi sta dando carica ma non è lo stesso livello di una gara giocata. Adesso ho iniziato a giocare a calcio a 7 al Csen perchè mi mancava (ride ndr). I gol in maglia viola? Non ne ho fatti tanti, se rivedete le immagini vi accorgerete che ho esultato di più per gli assist perchè erano una gioia doppia. Ricordi? A Liverpool abbiamo fatto bene sia contro i Reds che con l’Everton. Anche l’esordio in nazionale al Franchi, tutti i tifosi volevano che io entrassi. Dalbert? Per quel che ho visto ha fatto una buona annata, ha gamba e qualità. E’ partito pian piano ed è andato a migliorare. Futuro viola? Mi auguro il meglio per la società, mi preoccupa la questione stadio perchè mi sembra di essere tornati indietro nel tempo. Lo stadio di proprietà porta benefici, la burocrazia però mette sempre mille bastoni fra le ruote. Pezzella capitano? Conoscevo bene Astori, sapevo che sarebbe stato il capitano giusto. German non lo conosco di persona, non so quale il suo futuro. Quando sei capitano di una squadra è fondamentale anche chi ti sta accanto. Dall’esterno mi sembra che vada bene.