Orlando: “Fiorentina ha fatto un grande salto di qualità. Adesso serve l’Europa”

"Se la Fiorentina vuole arrivare ad essere appetibile per i giocatori..."

“La Fiorentina quest’anno ha fatto un grosso salto di qualità: al di là del caso relativo Vlahovic, mi sembra che siamo sulla strada giusta. La situazione del serbo andava gestita meglio, serviva discuterne nello spogliatoio e in pubblico. Se la Fiorentina vuole arrivare ad essere appetibile per i giocatori, bisogna alzare l’asticella stagione dopo stagione. E arrivare in Europa il primo possibile: non escludo che possa succedere anche in questa stagione, se una delle sette big dovesse crollare”.