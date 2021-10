Oliveira: “Società stia vicina a Vlahovic. Cambi di formazione? Un errore”

Il commento di Luis Oliveira

"Dal mio punto di vista è successo qualcosa soprattutto per il rinnovo di contratto di Vlahovic. E' un problema che il ragazzo porta nella sua mente e solo sbloccandosi potrà toglierselo ed aiutare la Fiorentina. Spogliatoio? Quando ci sono grandissimi campioni come per noi fu Bati, quando si parlava di contratto, Firenze tremava. In quel periodo la società è stata sempre vicino a lui e questo deve capitare anche con Dusan perchè è un giocatore fenomenale. Cambi di formazione? Il turnover si faceva soprattutto quando c'erano competizioni importanti, adesso va di moda... Per me è un errore: quando ad una squadra devi dare continuità cambiare formazione ogni volta diventa difficile. Dobbiamo comunque avere fiducia in Italiano, perchè ha buone idee e sta facendo bene. Cagliari? Hanno cambiato allenatore troppo presto. Semplici l'anno prima ha fatto il miracolo, aveva la squadra in mano. Dopo la vittoria contro la Sampdoria avranno una grande carica"