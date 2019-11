Olivera: “Fiorentina grande delusione per il valore della rosa. Con Il Lecce sarà molto difficile”

Il doppio ex di Lecce e Fiorentina, Ruben Olivera, ha parlato ai microfoni del Pentasport sulla situazione attuale della squadra viola:



Sono deluso dall’andamento della squadra, la Fiorentina è al di sotto delle proprie possibilità per il blasone dei giocatori che ha in rosa. Il Cagliari che poteva essere terzo in classifica ha la metà della qualità dei viola. Lecce? Hanno tanta qualità, non sarà sicuramente una partita facile anche se penso che la squadra di Montella tirerà fuori quel qualcosa in più per portare a casa i tre punti