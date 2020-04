O. Bianchi: “Ho smesso di leggere, sto sempre da solo. Difficile vedere un futuro, anche per il calcio”

L’ex viola Ottavio Bianchi ha concesso una lunga intervista a Il Corriere dello Sport nella quale parla della sua vita e del presente. Il Coronavirus lo spaventa, gli ha fatto passare il desiderio di leggere libri e guardare la televisione. Bianchi vive a Bergamo sa quasi cinquant’anni, l’immagine dei camion che portano via i morti lo ha devastato. Sul futuro non è ottimista, immagina grandi difficoltà per la vita quotidiana e il mondo del calcio.