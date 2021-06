Nutrizionista Betis: “Joaquin è un santo, quanti sacrifici (con qualche extra)”

Nonostante l'età che avanza, Joaquin continua a fornire ottime prestazioni anche grazie alla cura del particolare legato all'alimentazione

39 anni e non sentirli: Joaquin incanta ancora in Spagna. Intervistato dal sito gianlucadimarzio.com, il nutrizionista del Betis Siviglia Giuseppe Ricciardi (nato in Italia) ha parlato dell'ex viola: "Joaquin è un santo. Certo, si permette il suo extra, ma negli ultimi anni ha migliorato sempre di più il suo rapporto con l’alimentazione, anche perché, come tutti, conosce tutti i sacrifici che vanno fatti se si vuole arrivare ad un’età avanzata rendendo ancora ad alti livelli”.