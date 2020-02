Notte fonda per Alonso, rosso diretto per manata a Lewandowski

Il Chelsea di Franck Lampard esce sconfitto pesantemente da Stamford Bridge per 3-0 ai danni di un Bayern Monaco strepitoso trascinato dal talento di Gnabry (autore di una doppietta) e il solito Robert Lewandowski (capocannoniere della manifestazione). Serata quindi da dimenticare per tutto il popolo Blues, in particolare per l’ex terzino viola Marcos Alonso che all’83’ è stato il protagonista di un brutto episodio, lo spagnolo infatti ha colpito al volto con una manata proprio Lewandowski non lasciando altra scelta all’arbitro, che dopo il controllo Var, ha mandato sotto la doccia il terzino per un rosso diretto sacrosanto.

IL TERZINO NON NASCONDE IL DESIDERIO DI TORNARE IN ITALIA DOPO TRE ANNI BELLISSIMI PASSATI A FIRENZE