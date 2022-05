Non basta Balotelli: Pulgar ha la meglio nel derby viola con Montella

Il derby viola andato in scena in Turchia premia Erick Pulgar, vittorioso col Galatasaray sull'Adana Demirspor di Vincenzo Montella

Stasera in Turchia si è giocata Galatasaray-Adana Demirspor, gara valevole per la 37° giornata di Super Lig. La partita vedeva in campo e in panchina alcuni ex viola. Primo fra tutti Erick Pulgar, titolare nelle fila dei giallorossi e in campo 90'. Il tecnico Domènec Torrent ha dato fiducia al regista cileno che lo ha ripagato con una bella prestazione di sostanza. Sull'altra panchina sedeva Vincenzo Montella, ex tecnico della Fiorentina e dello stesso Pulgar nella sua seconda esperienza in riva all'Arno. Ad avere la meglio il cileno che ha potuto festeggiare il 3-2 finale allo stadio "Türk Telekom". Per l'Adana è andato in goal anche Mario Balotelli, altra ex conoscenza della Serie A, più volte accostato alla squadra viola in varie occasioni.