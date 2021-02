Niccolò Galli, venti anni fa l’incidente e la tragica scomparsa

Sono passati venti anni dalla tragica scomparsa di Niccolò Galli, figlio del campione viola Giovanni. Niccolò era cresciuto anche nelle giovanili della Fiorentina, prima di passare all’Arsenal e infine esordire col Bologna in Serie A in una partita contro la Roma. A spezzare la sua vita fu un incidente in motorino il 9 febbraio 2001, il giovane calciatore perse il controllo andando a sbattere contro un guard rail in manutenzione.

In questo giorno di ricordo, Violanews.com esprime il proprio affetto e la vicinanza a Giovanni e a tutta la famiglia Galli.