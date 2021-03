Nel 2013 Gonzalo segnò al Parma. La Fiorentina lo celebra sui social

Gonzalo Rodriguez è senza alcun dubbio uno dei migliori calciatori che abbiano vestito la magia viola negli ultimi anni. Proprio alla vigilia della partita contro il Parma, la Fiorentina ha quindi deciso di omaggiarlo ricordando la sua rete segnata proprio contro i ducali il 30 settembre 2013. Il difensore ha risposto al post della sua ex squadra commentando con dei cuori, segno che il rapporto con Firenze è sempre stato ottimo. In un periodo in cui la difesa della Fiorentina è in evidente difficoltà, i tifosi viola non possono che ricordare Gonzalo con un po’ di nostalgia.