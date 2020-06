Napoli su Veretout, il prezzo? Meno di quello incassato dalla Fiorentina

Napoli alla carica per Jordan Veretout, in virtù del possibile addio di Allan. Si parla delle manovre in mediana nell’edizione odierna di Tuttosport, che riassume i possibili prossimi passi del Napoli in quel settore del campo.

Il francese sarebbe il profilo giusto per sostituire il partente brasiliano e potrebbe essere utilizzato anche da playmaker. La Roma è in preda ad un grave deficit di bilancio e ha bisogno di vendere, il Napoli proverà a prenderlo per 15 milioni di euro.

Ricordiamo che la Fiorentina, ormai un anno fa, ha venduto il francese per una cifra superiore a quella ipotizzata dal quotidiano.